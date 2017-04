Op tweede paasdag is het Dorsdag in Raalte

Een ‘Dorsdag’, wat moet ik me daar bij voorstellen?

Er is een heel programma op het boerenerf van de familie Heuven aan de Hogebroeksweg 33 in Raalte. Er zijn demonstraties met ploegen, dorsen, knollen plukken en aardappels poten met de eerste landbouwmachines. De organisatie is in handen van de Salland Ploffers. Die club, opgericht in 2001, zet zich in voor het behoud van landbouwmachines en tractoren van vóór 1970. ,,De Salland Ploffers neemt het publiek mee terug naar de gemoedelijke sfeer en het werken op de boerderij uit het midden van de vorige eeuw in Salland’’, aldus Gerard Heuven. De toegang is gratis.