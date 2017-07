Orgelconcert Raalte afgelast

Verplaatsen naar een later tijdstip op de woensdag is niet mogelijk vanwege andere verplichtingen van de fluitistes Alieke Timmerman en Annemiek Morsink. Keilholtz probeert dit concert nu later dit seizoen te plannen. Om zeker te zijn of de andere drie in juli en augustus geplande promenadeconcerten doorgaan, adviseert Keilholtz om vooraf even de website www.adema-raalte.nl te raadplegen.