Panzerschreck laat Harfsen op 4 mei trillen

De raketten hoorden bij de 'Panzerschreck', een Duitse draagbare raketwerper die lijkt op de Bazooka van de Amerikanen. Echt verrast was Jasper niet door de bijzondere bodemvondst. ,,Hier is bij de bevrijding flink gevochten. Toen de geallieerden oprukten verschansten de Duitsers zich bij de bosrand, ze beschoten de Canadezen vanuit loopgraven, heeft mijn vader vaak verteld.'' In de jaren tachtig zijn uit het land van boerderij 't Velder al zo'n tien vroegtijdig neergestorte V1-raketten gehaald. ,,In Harfsen stond een lanceerbasis van de V1, onze boerderij lag in het schootsveld. Vaak mislukte een lancering, regelmatig stortte er hier een neer. Na de oorlog zijn die restanten in grote gaten gedumpt, maar later is alles toch opgeruimd. Naderhand is hier ook nog een vliegtuigbom gevonden. En ik weet zeker dat dit niet de laatste munitie is die we hier vinden.''