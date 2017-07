'Onacceptabel'

David Godeschalk, voorzitter van PB Heino, vindt het onacceptabel dat de gemeente Raalte geen enkele zekerheid biedt over de financiering van een nieuwe sporthal in het dorp. Er wordt alleen een minimale wettelijke bijdrage per Heinose scholier toegezegd, constateert hij. ,,Hoeveel dat over tien jaar precies is, blijft onduidelijk. Ook of dat genoeg is.'' Hij vindt dat in schril contrast staan met de bouw van sporthal Nieuw Tijenraan in Raalte. Met dat gemeentelijke project is zestien miljoen euro gemoeid.