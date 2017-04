Proeverijfestival 'In de Smaak' gaat eigen weg

Het bestuur van stichting ‘In de Smaak’ heeft gewikt en gewogen. Het liefst was de proeverij, zoals eerder, in het laatste weekend van september, samen met het Bierfestival, Streetlive, en de koopzondag van het Raalter Ondernemers Verbond (ROV).

Tegen

,,Op de Herenhof kunnen we iedere deelnemer een goede plek bieden, zijn er mogelijkheden voor een gezamenlijk terras en is de veiligheid bij op- en afbouw beter te garanderen. Bovendien rijden we geen middenstanders in de wielen zoals dat op de Plas wel gebeurde.”

Hoewel de verschillende partijen heus wel met elkaar mee willen denken, kwamen ze, na veel gesteggel, niet tot overeenstemming. ,,Wat in het centrum wordt gehouden, moet wat mij betreft in het centrum blijven’’, reageert René Hegeman van stichting Horecaevenementen Raalte op het besluit van ‘In de Smaak’. ,,Het is niet de bedoeling dat er in allerlei uithoeken activiteiten zijn. Maar daar ga ik verder niet meer op in. Wij gaan verder met het Bierfestival, Streetlive en koopzondag in het laatste weekend van september. Dat verandert niet.’’