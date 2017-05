Pyrodox pendelt tussen Salland en California

Van Raalte naar Los Angeles en weer terug: dj Pyrodox uit Nijverdal maakt naam in Salland en California. In juni draait de Nijverdaller op Pedro Pico Pop, in augustus op Stöppelhaene. Tussendoor, in juli, vliegt hij naar het wereldberoemde Tomorrowland in Los Angeles.

Snoeiharde beats en pakkende melodielijnen brengen de zaal in Hollywood in extase. De 22-jarige Kelvin Bolink, beter bekend als dj Pyrodox, zet de schuiven van zijn dj-apparatuur voluit. Hij bezoekt Los Angeles om een clip op te nemen met r&b-artiest Tank. ,,Ik kwam net terug uit Miami en een dag later kreeg ik te horen dat ik naar Los Angeles mocht. Echt ongelofelijk."

Verjaardagsfeest

Tussen de bedrijven door verzorgt hij samen met een collega-dj de muziek op het verjaardagsfeest van een zekere Beau Casper Smart, beroemd acteur en danser, bekend van de film Step Up. Heel wat grote namen uit de muziek- en filmwereld gaan met de voetjes van de vloer op zijn klanken.

Bolink werkt dagelijks tot in de kleine uurtjes aan zijn succesverhaal. Hij is vier jaar actief als Pyrodox. Onder die naam produceert hij een mix van hiphop, house en dance, ofwel trap. In juli staat hij op het dancefestival Tomorrowland. Ooit een misschien wel onmogelijke doelstelling, nu werkelijkheid. ,,Tomorrowland was meer een droom. Nu sta ik er. Zo snel kan het gaan."

Eigen studio

De dj besteedt vele dagdelen in zijn zelfgebouwde studio om te sleutelen aan nieuwe melodieën en arrangementen. In tegenstelling tot veel dj's werkt Bolink veel composities ouderwets uit op gitaar. ,,Solo's, riffs en tokkeltjes. Niet dat je ze altijd herkent. Die klanken zijn vaak zwaar bewerkt." Als de Nijverdaller niet in de opnameruimte werkt, is hij vooral onderweg.

Door de jaren heen bezoekt hij verscheidene grote festivals. Zo staan onder meer Boulevard Outdoor, Zwarte Cross, Dauwpop en het Bevrijdingsfestival in Zwolle op zijn cv. Echt nerveus voelt hij zich niet meer, wanneer hij en Elmar Kelder, zijn vaste partner op het podium, de planken op moeten. ,,Gezonde spanning. Echt zenuwachtig ben ik niet meer.''

Tomorrowland