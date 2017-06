Raalte geeft gas voor laadpalen

Een laadpaal kost in totaal circa 1.200 euro. Gemeentes betalen 250 euro per locatie, de rest wordt betaald door de netwerkbedrijven, de provincie en via een bijdrage uit de Green Deal 'publiek toegankelijke elektrische laadinfrastructuur'. De gemeentelijke bijdrage kan lager worden als de aanbesteding van het het project lager uitvalt.

In de gemeente Olst-Wijhe staat nu één laadpaal en moeten de komende jaren nog elf palen worden geplaatst. In Dalfsen zijn er al vijf en is nog plek voor achttien palen. In Hellendoorn (nu drie) moeten er nog 26 bij komen om aan de verwachte behoefte te voldoen. Plan is dat de marktpartij die de Overijsselse aanbesteding wint in januari begint met de aanleg van de laadpalen.