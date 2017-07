Raalte in rep en roer door kinderen die verstoppertje speelden

Dat is de buurt-app van de Blekkerhoek, waarmee wijkbewoners elkaar via WhatsApp waarschuwen bij onraad of wanneer verdachte personen of voertuigen worden gesignaleerd. Direct liepen bewoners de straat op, of stapten in de auto of op de fiets om te gaan zoeken, bijvoorbeeld richting de Drostenkampvijvers en het Rohdaveld.