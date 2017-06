Raalte krijgt nieuw uitvaartcentrum: Uitvaarthuys Salland

Raalte krijgt een nieuw uitvaartcentrum: Uitvaarthuys Salland. In het najaar moet het centrum aan de Schoolstraat in gebruik worden genomen.

Uitvaartverzorger Alfons van Breen heeft het initiatief genomen voor het nieuwe uitvaartcentrum. ,,We missen nu een opbaarlocatie in Raalte waar overledenen een paar dagen kunnen worden ondergebracht’’, zegt Van Breen. Hij doelt op de sluiting van het uitvaartcentrum aan de Oude Molenweg in Raalte. Dat pand werd begin dit jaar door Monuta verkocht en omgeturnd tot vechtsportcentrum. ,,Er is in Raalte geen opbaarlocatie meer beschikbaar met centrale koeling. Dat is een gemis. Bovendien vind ik dat inwoners van Raalte het recht hebben om opgebaard te kunnen liggen in hun eigen dorp. Laatst moest er een overledene een dag langer in het hospice blijven, omdat er geen andere plek beschikbaar was. ’’

Rouwkamers

In het nieuwe uitvaarthuis zijn straks twee rouwkamers waar overledenen opgebaard kunnen worden. ,,Nabestaanden krijgt de sleutel van de kamer om de overledene op ieder moment te bezoeken’’, zegt Van Breen. De uitvaartverzorger legt uit dat er met name behoefte is aan een zogeheten ‘centrale koeling’. ,,Dat is een ruimte die op vier graden kan worden gekoeld om overledenen een paar dagen onder te brengen. Op afspraak kan er bezoek komen, dan wordt de overledene tijdelijk in een van de rouwkamers gelegd.’’

Condoleances

Naast de opbaringen kunnen er ook condoleances plaatsvinden in het nieuwe centrum. ,,Bezoekers gaan dan naar binnen via de achterzijde, aan de Klompenmakershof. Daar ligt een grote parkeerplaats bij het politiebureau. Parkeren in Raalte is een issue. Aan de Schoolstraat zijn maar zes parkeerplekken, voldoende voor familieleden van overledenen. Meer bezoekers gaan via de Klompenmakershof.’’

Ook collega's