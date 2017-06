Raalte laat ‘beschermwaardige’ particuliere bomen niet zomaar kappen

Raalte wil het komende half jaar een lijst opstellen met 'beschermwaardige bomen' in tuinen van particulieren en op terreinen van instellingen en bedrijven. Een boom kan worden aangemerkt als waard om te beschermen als die gezond is, zichtbaar is vanaf de openbare weg, cultuurhistorische waarde heeft, zeldzaam is, of waardevol is voor vogels, insecten of andere planten. Alle eigenaren van beschermwaardige bomen ontvangen daarover te zijner tijd een brief van de gemeente Raalte.