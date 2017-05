Raaltenaar breekt twee wereldrecords

Het record basketball dribble staat al zeven jaar op naam van een Nepalees en is 444 dribbels in een minuut. Na een minuut dribbelen vlakbij de grond eindigde de teller van Walraven op 609 dribbles per minuut. Dat komt neer op 10,1 dribbles per seconde. Hij verbeterde het record met 165 dribbles. Met een Go Pro Hero 5 legde hij zijn recordpoging in een sporthal in Heeten vast. Door de goede slowmotionmogelijkheden op die camera zijn de dribbles goed te tellen.