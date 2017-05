Raaltenaar met een neus voor trends

videoIn de showroom van TJM Supplies aan de Zompstraat in Raalte liggen allerlei apparaatjes waarvan je niet direct ziet waar ze goed voor zijn. ,,Over een jaar of vijf liggen hier waarschijnlijk weer hele andere producten’’, voorspelt de 26-jarige Raalter ondernemer Thymen Zwerink.

Quote Maar over een jaar of tien zal je geen dashcam meer verkopen. Dan zit zo’n ding waarschijnlijk standaard ingebouwd in een auto. Thymen Zwerink Maak kennis met Thymen Zwerink. Hij kijkt altijd vijf jaar vooruit. De Raaltenaar heeft een neus voor trends. Dat toekomstdenken zorgt ervoor dat de jonge ondernemer importeur en distributeur is in innovatieve consumenten-elektronica. ,,We leveren aan de grote spelers zoals Bol.com en CoolBlue. Vooruitkijken en bedenken wat straks, over een paar jaar, in grote hoeveelheden gaat verkopen. Dat is wat ik doe.’’

Webshop

Hij begon op een zolderkamertje met een webshop, op zijn negentiende, als student International Bussiness. En nog een webshop, en daarna nog één. Handel, vooral in consumentenelektronica, en elektronica in auto’s. Wat hij wilde, was iets op de markt brengen dat er nog niet was. Dat lukte in 2013. ,,Er kwam een meteoriet neer in Rusland, gefilmd met een dashcam. Die autocameraatjes waren hier nog niet. Eerst leverde ik aan consumenten en kleine leveranciers. Daarna aan de grote jongens. Op een gegeven moment ben ik volledig overgestapt op de zakelijke markt. Zo heb ik me in de markt gewerkt, met dashcams, een groeimarkt. Maar over een jaar of tien zal je geen dashcam meer verkopen. Dan zit zo’n ding waarschijnlijk standaard ingebouwd in een auto. Dus moet ik op zoek naar nieuwe dingen.’’

Bagageslot

Inmiddels draait de Raalter handelsonderneming zo goed dat Zwerink twee personeelsleden heeft ingelijfd. Over nieuwe ontwikkelingen is hij terughoudend. Toch een voorbeeld: ,,Een slim bagageslot, de Airbolt, net gelanceerd. Het is een slotje met een chip en een trackingsysteem. Zo kun je je koffer, of iets anders, via je mobiel volgen en bedienen. Ook kun je zien wie hem open heeft gemaakt. Het apparaatje zal meer toepassingen krijgen, daar ben ik van overtuigd.’’

Trein naar China

De coolste en functioneelste gadgets wil Zwerink ontdekken en als eerste binnen de Benelux in zijn assortiment opnemen. Daarom drijft hij vooral handel met niet-EU-landen als Zuid Korea, Taiwan, Amerika. ,,Ik ben zeven jaar geleden in het vliegtuig gestapt naar Hong Kong en heb daar dingen geregeld. Met de trein door naar China. Dat was lastiger. Mijn telefoon was daar compleet onbruikbaar. Communiceren is daar moeilijk, weinig mensen spreken Engels. Op een gegeven heb ik in een parkeergarage een wildvreemde gevonden die me wilde wegbrengen. Kostte me veel te veel geld, maar zo kwam ik uiteindelijk op de plek van bestemming.’’

Kleine verkopers

,,Nu gaat de handel vooral per mail en telefoon. De kunst van het handelen heb ik nu wel aardig in de vingers, maar het blijft een uitdaging om te zoeken naar producten die de consument over een jaar of vijf wil hebben. De sport is om kleine verkopers warm te maken voor het product. Zij moeten het in de markt zetten. Daarna moeten de grote partijen interesse krijgen om de spullen te verkopen, die lopen doorgaans twee jaar achter.’’

Robotworld op Ribs & Blues

Ruim twee jaar geleden kreeg Thymen Zwerink oog voor kleine robotjes. Dat wordt niks, dachten zijn twee medewerkers. Maar het liet Zwerink niet los. ,,De robotjes op zich zijn niet innovatief genoeg. Het gaat om de meerwaarde. Die zie ik hierin: in de toekomst is er zoveel geautomatiseerd, dat kinderen al vroeg programmeren zouden moeten leren. Spelenderwijs programmeren met behulp van de robotjes.’’

Zodoende is Zwerink al jaren bezig om een weg te vinden in de onderwijswereld. ,,Ik ga ervan uit dat techniek en programmeren straks verplichte kost wordt op school. Dan moeten er spullen en lesprogramma’s komen. Als je dan pas begint, ben je te laat’’, zegt hij. ,,Wij leveren nu al programma’s en producten aan ICT-bureau’s en schoolleveranciers, zij leggen de productwerking op scholen uit.’’

Kindergedeelte