Raaltenaren zetten verkeerswensen op de kaart

,,Bij ons is al veel informatie aanwezig over verkeersveiligheid'', zegt verkeerskundige Kristian Dekker. ,,Die informatie komt uit meldingen, ervaringen en gegevens zoals ongevallencijfers. Door daarnaast ook inwoners te vragen wat zij belangrijk vinden, kunnen er goed onderbouwd prioriteiten worden gesteld. Zo geven we samen de agenda verkeersveiligheid 2017-2020 vorm.''

Aandachtsplekken

Weekmarkten

Omdat niet iedereen via internet kan of wil werken, gaan de verkeerskundige ambtenaren de komende maanden ook de boer op. Zo zullen ze opduiken op de weekmarkten van Heino en Raalte, maar ook op andere locaties. Die momenten worden te zijner tijd aangekondigd via raalte.nl/verkeer en de media. Ook gaan de verkeerskundigen praten met de verschillende verenigingen voor Plaatselijk Belang. Iedereen die zijn of haar mening geeft, ontvangt in september per mail informatie over het vervolg.