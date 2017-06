Raalter fotoschat verhuist naar Zwolle

Van groot historisch belang is ook de collectie foto's die de Raalter amateur-historicus en oud-journalist opbouwde voor zijn in 1986 verschenen boek 'Raalte in oorlogstijd 1940-1945'. Verder heeft Woolderink z'n 250.000 digitale fotobestanden. Dat zijn deels ingescande foto's van derden, zoals het oude foto-archief van het Overijssels Dagblad, een van de voorlopers van de Stentor in deze regio. Maar ook maakte Woolderink de afgelopen decennia zelf duizenden foto's.

Volgers

Foto's van bekende Raaltenaren en historische gebeurtenissen publiceert hij vrijwel dagelijks via zijn Facebookpagina Raalte-clopedie.nl, die met name populair is bij oudere Sallanders. ,,Ik heb na bijna vijf jaar inmiddels 3675 volgers, ook in het buitenland zitten veel geboren Raaltenaren die regelmatig reageren. Met zijn allen halen die volgers allerlei herinneringen op, waardoor veel waardevolle informatie bij die foto's digitaal wordt vastgelegd.''

Leeftijd

Richard Woolderink is inmiddels 61 jaar; in het besef dat ook hij niet het eeuwige leven heeft besloot hij zijn collectie over te dragen aan het HCO, het vroegere Rijksarchief in Overijssel. ,,Als mij wat overkomt bestaat het risico dat al dit waardevolle historisch materiaal weg raakt. Dat wil ik voorkomen door het op tijd over te dragen'', vertelt de Raaltenaar.

Goede omstandigheden