Raalter foutparkeerder straks op de bon

Sinds april, toen betaald parkeren in hartje Raalte werd afgeschaft, zijn per controleronde wel tien tot vijftien overtredingen geconstateerd, vertelt burgemeester Martijn Dadema. ,,Zoals het overschrijden van de op die plek geldende maximale parkeertijd van een half, twee of drie uur, of het helemaal ontbreken van een blauwe kaart. Daarvoor zijn tot nu toe alleen nog maar waarschuwingen uitgedeeld. Mensen worden straks eerst aangesproken op hun gedrag en krijgen uitleg, pas op het laatst wordt een bekeuring uitgedeeld'', aldus Dadema, die aangeeft dat de werkzaamheden van de boa's worden afgestemd met de politie. Ze hebben contact met wijkagenten, gaan regelmatig op bezoek in het politiebureau en zijn zo extra oren en ogen voor de politie.

,,Deze boa's dragen uniformen die lijken op die van de politie. Maar sinds 2016 zijn zij niet meer in dienst van de politie. We huren hen in van Trigion, dat voor twintig gemeentes werkt. In de toekomst kunnen we ook mensen die bijvoorbeeld in de bijstand zitten laten opleiden als boa, die in vaste dienst komt bij Trigion. De selectieprocedure daarvoor is al gestart.''