Raalter kunstenaar brengt boekje over Henkie Fluit

,,Het was elke keer weer een verrassing hoe ik het boekje terugkreeg'', vertelt de kunstzinnige Raaltenaar, in 1985 geboren in Twello. ,,De ene keer had Henkie haar, de andere keer was'ie kaal. Sommigen volgden de verhaallijn van hun voorganger, anderen bedachten iets héél anders. Op die manier hebben we samen een fictief personage gecreëerd.'' Nadat De Krosse de opening voor zijn rekening had genomen, verhuisde het boekje naar Dalfsen, waar striptekenaar Pieter Zandvliet er een vervolg aan gaf. ,,Voordeel daarvan was ook dat Pieter veel mensen in de cartoonwereld kent. Hij schakelde allerlei cartoonisten in. Het boekje ging het hele land door, zoals Amsterdam, Groningen, Meppel. Soms was het wel twee of drie maanden weg, omdat een kunstenaar even nog geen tijd of inspiratie had. Daar raakte ik wel eens van in paniek: krijg ik het nog wel terug?! Het zou toch doodzonde zijn als al die teksten en vooral kunstwerken kwijt zouden raken!''