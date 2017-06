Raalter minima betalen geen woekerrente

GB-raadslid Lidy Holtmaat stelde schriftelijk vragen over de Raalter situatie naar aanleiding van een artikel in de Stentor over de verlaging van de 'woekerrente' van de Stadsbank Apeldoorn van 12 naar 2,3 procent. De rentepercentages voor persoonlijke leningen en doorlopende kredieten in de gemeente Raalte variëren van 6,9 tot 14 procent; hoe hoger de geleende bedragen, hoe lager de rente. Die rentes zijn wel hoger dan bij commerciële banken, maar kostendekkend voor de in Assen gevestigde GKB die werkt voor 22 gemeenten in noord- en oost-Nederland waar onder Raalte en Dalfsen.