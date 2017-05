Om mensen te bedienen die geen kaartje hebben bemachtigd, heeft de Stöppelhaene-organisatie besloten om het terrein donderdag open te gooien als Waylon en Kensington van de bühne zijn verdwenen. Na de optredens van Waylon en Kensington worden rond 23.15 uur de hekken aan de Domineeskamp in Raalte verwijderd, en is het publiek de rest van de avond gratis welkom. Er zijn dan nog optredens van ‘feestnummer’ Ronnie Ruysdael in de Sallandse Herberg, de Nederlandse hardstyle DJ Headhunterz (die als eerste eigenhandig de Ziggo Dome uitverkocht met zijn muziekstijl) en Pyrodox in de Feestfabriek. Op het grote podium volgt een Raalter ‘ode aan the King of Pop’. De Engelse tributeband van Michael Jackson, Ben, komt hiervoor naar Salland.