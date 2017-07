Raalter oud-wethouder wil CDA-pleidooi eerherstel Haarman

De rechtbank en het Gerechtshof oordeelden dat de gemeente onvoldoende bewijs had dat Haarman moet hebben geweten van de extra verontreiniging, waaronder een groot stortgat. ,,Daarna heeft hij ook geen claim ingediend tegen de gemeente die toch zijn goede naam had aangetast’’, betoogde Jansen. ,,Toen ik mijn pleidooi hield werd het muisstil in de zaal. Maar na afloop van de vergadering kreeg ik van veel leden schouderklopjes en opmerkingen dat mijn woorden hen uit het hart gegrepen waren'', vertelt Jansen, die zelf van 1978 tot 2000 raadslid was voor het CDA waarvan de laatste twaalf jaar wethouder. ,,Als de CDA-fractie in de raadsvergadering toch zwijgt over dit aspect, zeg ik vrijdagmorgen mijn lidmaatschap op.''

Kopje koffie

Een pleidooi zal er waarschijnlijk niet komen. ,,Wij kennen Anton Jansen als een nog altijd betrokken politicus, die persoonlijk een goede relatie heeft met Ben Haarman'', reageert fractievoorzitter Guus Temmink. ,,In de ledenvergadering hebben we uitgelegd wat de insteek is van onze fractie, we willen openheid in het dossier Zegge VII en trekken die lijn door. We hebben als fractie nooit een conflict gehad met Ben als persoon. Wat dat betreft is rehabilitatie dan ook niet nodig. Maar het CDA is ook een vereniging, waarvan Ben nog altijd lid is. We hebben naar aanleiding van het pleidooi van Anton Jansen afgesproken dat de voorzitter van onze vereniging, Frans Wichink Kruit, na afloop van het politieke debat over De Zegge VII een afspraak met Ben maakt om een kopje koffie met hem te gaan drinken.''