Raalter politiek in debat over drama Zegge VII

Dinsdagavond 27 juni praat de raadspleinsessie over het onderzoek naar de gang van zaken rond het Raalter bedrijventerrein De Zegge VII in de periode 2000-2016. Dat leidde onder meer tot aankoop van gronden van Te Wierik en Haarman, en de ‘stortgataffaire’ met oud-wethouder Ben Haarman. In de aanloop naar de raadspleinsessie zetten we de markantste besluiten op een rij.

December 2004: voorrang Zegge

Een meerderheid van de gemeenteraad besluit op 20 december 2004 om bedrijventerrein De Zegge VII eerder te ontwikkelen dan de locatie Noord-oost (tussen Hooilandweg en Ommerweg/N348). Als argumenten voor die andere volgorde worden aangevoerd de kans om pluimveebedrijf Te Wierik aan de Heesweg 48-50 te kunnen aankopen. Dit bedrijf dat regelmatig stankoverlast veroorzaakte was sinds mei 2004 failliet. Ook zou de laaggelegen locatie Noord-oost ‘waterproblemen’ kunnen opleveren. De fracties van GB, PvdA, SP en Van Steen (nu CDA) stemmen tegen.

Juli 2005: aankoop Te Wierik

De gemeente koopt op 15 juli 2005 voor 2,6 miljoen euro het failliete bedrijf Te Wierik. Alleen SP en GB zijn tegen. Op het aanvankelijk gevraagde verkoopbedrag van 2,9 miljoen is 275.000 euro in mindering gebracht nadat Hunneman Milieuadvies Raalte de kosten van sanering van grond en gebouwen op 310 mille raamt. De sloop en sanering vallen veel duurder uit omdat bodem- en grondwater veel ernstiger zijn vervuild dan werd verwacht. Ook wordt veel meer asbest aangetroffen in gebouwen. Als de sanering medio 2012 klaar is staat de teller al boven de 1,5 miljoen euro. Het opruimen van asbest alleen kost al bijna 500.000 euro.

Januari 2006: aankoop Haarman

Omdat de grond van Te Wierik te klein is om als bedrijventerrein te ontwikkelen, zijn aangrenzende percelen nodig. Toenmalig CDA-wethouder Jos Elshof praat in november 2004 met de familie Haarman over een mogelijke aankoop van haar tien hectare grote bedrijf aan de Heesweg 44-44a. Een week eerder heeft veehouder Ben Haarman net zijn CDA-raadslidmaatschap opgezegd om vrijuit te kunnen onderhandelen. Het Raalter college neemt januari 2006 het principebesluit om Haarmans grond te kopen, voor 2,3 miljoen euro. Zo’n aankoop is een bevoegdheid van het college, dat wel de ‘gevoelens van de raad’ peilt. Dat gebeurt op 26 januari 2006. Alle fracties zijn positief, op GB en SP na. Op het bedrag is ruim 17 mille in mindering gebracht, nadat Hunneman tijdens onderzoek (asbest)verontreiniging in de toegangsweg vond. Op 26 juli 2006 tekenen toenmalig burgemeester Alex Bolhuis en de in april net wethouder geworden Haarman de verkoopakte. In het contract staat dat de koper zelf aansprakelijk is voor eventuele verontreinigingen die later worden gevonden, behalve als de verkoper onjuiste informatie heeft gegeven.

September 2012: stortgataffaire

Bij het slopen en saneren op het terrein van Haarman ontdekt de firma Hoogeboom op 27 februari 2012 een asbestspot en een groot stortgat. In de weken daarna worden wethouder Wout Wagenmans als bestuurlijk opdrachtgever en Haarman als voormalig eigenaar ingelicht. De overige collegeleden horen dat pas eind juni. Op 10 september 2012 wordt in een extra collegevergadering (zonder Haarman) besloten hem aansprakelijk te stellen voor de extra saneringskosten. Haarman zegt niks te hebben geweten van de grote verontreiniging en treedt direct af om de handen vrij te hebben. De totale saneringskosten lopen op tot ruim een half miljoen euro. Dat komt ook door het besluit om in september-oktober 2012 het asbest op het erf te saneren door het gehele erf een halve meter diep af te graven, volgens het ‘worst-case-scenario’. Daarover heeft het college zelf waarschijnlijk geen besluit genomen, maar wel de gemeentelijke projectgroep na een advies van een milieukundig ambtenaar.

Januari 2016: Raalte verliest

Raalte verliest de juridische procedures tegen Haarman. Ook in het beroep bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, dat op 19 januari 2016 vonnist dat de gemeente geen overtuigend bewijs heeft dat Haarman wist of had kunnen weten van het stortgat. Raalte gaat niet in cassatie bij de Hoge Raad. Haarman besluit op zijn beurt geen schadeclaim bij de gemeente in te dienen.

Oktober 2016: raadsonderzoek