Raalter politieman pleit voor verkeersonderwijs, ook ná de basisschool

Bijna 320 leerlingen rijden vrijdag een rondje door Raalte voor het praktijkexamen op de fiets. Onder leiding van vrijwilligers van Lions Club Raalte heeft Veilig Verkeer Nederland (VVN) er nauwelijks omkijken naar. Politieman Henk Gerdes kijkt tevreden toe. ,,Ik kom ieder jaar wel even kijken’’, zegt hij. ,,Het is eigenlijk nog precies hetzelfde als een jaar of 25 geleden.’’ Gerdes zorgde destijds voor het eerste praktijkverkeersexamen in Raalte.

Gat

Gerdes, die bij team verkeershandhaving van de politie in Zwolle werkt, is blij met het basisschool-examen, maar niet te spreken over het verkeersonderwijs ná de basisschool. ,,Er is geen verkeersles op het voortgezet onderwijs. Niks. Da’s best raar, want het verkeer is van iedere dag. Er zit een heel groot gat tussen de basisschool en het volgende moment dat jeugd weer verkeersles krijgt. Dat is pas weer op het moment dat je je brommerrijbewijs wil halen, of zelfs nog iets later, als je voor een autorijbewijs gaat. Daar zit niets tussen.’’