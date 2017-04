Raalter supers op zondag langer open

De supers openen ook in de toekomst hun deuren pas om 13.00 uur, zodat kerkelijke vieringen en diensten op zondagochtend in relatieve rust kunnen worden gehouden. Wel mogen voortaan op zondagmiddag ook winkels worden bevoorraad. Omdat door de toenemende drukte op zondagmiddagen bevoorrading regelmatig nodig is, geldt het 'herenakkoord' dat niet te doen nou niet meer.

Ook komen er meer koopzondagen voor 'gewone' winkels, van twaalf zondagen en twee feestdagen naar twaalf plus vijf feestdagen. Overigens blijkt in de praktijk de behoefte veel lager: in Raalte-dorp bijvoorbeeld werden vorig jaar maar zeven koopzondagen gehouden.

Voortaan bepalen de ondernemers zelf in onderling overleg op welke dagen ze koopzondagen in hun dorp willen houden. Dat is veel flexibeler dan in de oude verordening, waarbij in november de koopzondagen al voor het nieuwe jaar moesten worden bepaald. Nu mogen ondernemers samen ook ad hoc bepalen of ze op een bepaalde zondag alsnog open gaan, bijvoorbeeld als mooi weer wordt verwacht of wanneer ze alsnog willen inspelen op een evenement in hun dorp.