Raalter 'tennismissionaris' Vlierhuis zwaait af

Voetbalachtergrond

Vlierhuis wilde sportleraar worden en volgde zijn opleiding aan het CIOS in Heerenveen. ,,Sport was en is mijn leven. Ik voetbalde tot 1975 bij Rohda Raalte. Toen ik vanwege de CIOS verhuisde naar Steenwijk, speelde ik daar drie jaar in het eerste. Ik was linksback, we speelden ook tegen Rohda.'' In het seizoen 1978-1979 werd de geboren Raaltenaar voetbaltrainer van IJVV in IJsselmuiden, daarna greep hij zijn kans als tennisleraar op Ramele. ,,Hoeveel mensen tennisles van mij hebben gehad weet ik niet. Vroeger was tennis heel populair. Je had in Salland voetbal en handbal, maar verder was er ook niet zoveel keus in sport. Tennisvereniging Ramele Raalte kreeg soms wel zestig tot tachtig nieuwe leden per jaar, maar tegenwoordig kan de jeugd kiezen uit zó veel sporten. Ook is tennis nu minder 'sexy'. Er zijn helaas minder Nederlandse toptennissers, dat soort ikonen heb je wel nodig om de jeugd enthousiast te maken. Kijk maar naar de groei bij atletiek.''