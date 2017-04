Raalter wethouder overleeft motie van afkeuring

PvdA-raadslid Arie van der Wilt gooide de knuppel in het hoenderhok nadat hij had ontdekt dat een koopstromenonderzoek dat eind 2015 in Raalte was uitgevoerd, niet actief aan de gemeenteraad beschikbaar was gesteld. In dat onderzoek werd aangegeven dat Raalte qua bereikbaarheid goed scoort.



Van der Wilt noemde het bij de behandeling van de verkeersstudie naar de bereikbaarheid van het Raalter centrum en openstellen van de Daggertsbrug voor auto's richting het centrum een politieke doodszonde dat niet alle relevante stukken beschikbaar waren gesteld aan de raad. Toen wethouder Van Loevezijn zei dat hij hierop schriftelijk zou reageren, lanceerde Van der Wilt na overleg in een schorsing een motie van afkeuring. Dat is een mildere vorm van een motie van wantrouwen.