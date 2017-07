Radar betrapt 120 hardrijders op N348

Deventer op Stelten Leerlingen Carmel via Deventer Op Stelten naar musical

18:58 Zondag 9 juli twee optredens tijdens Deventer op Stelten, en dan woensdag 12 juli de afsluitende musical in het Hofheater in Raalte. De ster van de derdejaars vmbo-leerlingen (Fit For Life afdeling theater2move ) van het Carmel College Salland is rijzende.