Rapport Zegge VII Raalte klaar

RUV pas een band na boeking Ribs & Blues

28 april Nee, Jim Zwinselman maakte nog geen eigen muziek toen hij werd ontdekt. Laat staan dat hij in een eigen band speelde. De belofte van een optreden in Raalte op Ribs & Blues, één van de grootste festivals in het oosten, bracht de carrière van Zwinselman vorig jaar in een stroomversnelling. Zijn band RUV timmert nu overal aan de weg.