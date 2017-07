Reiger afgeslacht in Raalter park

Raalte in rep en roer door kinderen die verstoppertje speelden

9 juli De Raalter wijk Blekkerhoek was zaterdagmiddag even in rep en roer door de vermissing van twee kinderen. In de buurt van de Dahliastraat waren een meisje van vier en haar buurjongetje van zeven al een half uur vermist, waarna 'Blapp' werd ingeschakeld.