Ribs & Blues live te volgen op pinksterzondag

Video Overvallers Raalte 'zochten ruim 2 ton cash'

1 juni Ruim twee ton aan contanten zochten overvallers in de woning van een alleenstaande vrouw aan de Dahliastraat in Raalte. De verdachten hielden zich volgens het Openbaar Ministerie (OM) bezig met een reeks overvallen in Oost-Nederland op handelaren in auto's en oud ijzer.