Ribs & Blues wordt wereldwijd bekeken

Behalve de kijkcijfers die aantonen dat er mondiale belangstelling is voor Ribs & Blues, krijgt de organisatie ook waardering van wereldberoemde artiesten. Want de leden van The Beach Boys hadden het zaterdagavond zo goed naar hun zin op het Raalter podium dat ze een kwartier langer speelden dan was afgesproken. Ook Golden Earring gaf een toegift, van enkele nummers.

Agentschappen

Het sterkt Ton Groot Beumer, voorzitter van de organisatie, in de overtuiging dat de echo's daarvan over de hele wereld hoorbaar zullen worden. ,,Op deze manier bouwen we een goede naam op bij de agentschappen'', verklaart hij. ,,Het is voor bandleden heel belangrijk dat ze goed ontvangen worden. Dat stralen ze af naar het publiek toe. En dat zal zijn weerklank hebben.''

Groot Beumer weerspreekt dat de weg nu geplaveid is voor alle wereldtoppers. ,,The sky kan voor ons nooit the limit zijn. Want ons budget is beperkt. Hoe hoog dat is, zeg ik niet, want daar hebben we geen belang bij. Maar een groep als U2 is zeker niet haalbaar. Wel heb ik al jaren groepen als ZZ Top, Deep Purple en Lynyrd Skynyrd op mijn lijstje staan. Of we zo'n groep voor volgend jaar kunnen strikken, blijft de vraag. Daar is nu nog niets over te zeggen.''