Ridder Theo de Vries (76) overleden

Raalter politiek in debat over drama Zegge VII

11:02 Dinsdagavond 27 juni praat de raadspleinsessie over het onderzoek naar de gang van zaken rond het Raalter bedrijventerrein De Zegge VII in de periode 2000-2016. Dat leidde onder meer tot aankoop van gronden van Te Wierik en Haarman, en de ‘stortgataffaire’ met oud-wethouder Ben Haarman. In de aanloop naar de raadspleinsessie zetten we de markantste besluiten op een rij.