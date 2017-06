Ritje van 1450 kilometer voor Ribs & Blues

Wat vind je zo leuk aan Ribs & Blues?

,,Blues is mijn favoriete muziek. Op Ribs & Blues zijn allerlei bands te zien die je niet kent. Dat is het mooiste wat er is. Er zitten juweeltjes tussen, die soms nog niet zo bekend zijn. En daarbij heb je bij Ribs & Blues kans om grote artiesten te zien. Zoals Salomon Burke een paar jaar terug. Indrukwekkend was dat. De sfeer is altijd zeer relaxt. Bier en ribben en een mix van bezoekers. Het zijn vooral de echte muziekliefhebbers, zoals ik. Eigenlijk ging ik ieder jaar al naar Ribs & Blues toen ik nog in Hellendoorn woonde.’’

Maar nu heb je er nogal een reis voor over?

,,Het is vanuit mijn woonplaats Szekszárd 1450 kilometer rijden. We rijden in de nacht, om files te ontwijken. Filerijden heb ik mijn neus vol van. Ik heb gewerkt als vertegenwoordiger en veel in de file gereden, wat een stress. Helaas waren we te laat om kaarten te bemachtigen voor de zaterdagavond. Maar dat is niet heel erg, ik vind de zondag en maandag ook goed. Ik wil heel graag Walter Trout zien op maandag.’’

Je bent drie jaar geleden vertrokken uit Salland om je in Hongarije te vestigen, waarom eigenlijk?

,,Ik was het zat. De drukte, de stress, de verplichtingen, ik heb het allemaal vaarwel gezegd. Mijn vriendin Henriëtte had ook al een dikke burnout achter de rug. We zijn achterin de vijftig met drie zoons van 26, 28 en 30. Nu was onze tijd. Nee, niet zoals ‘Ik vertrek’. We hebben geen bed & breakfast. Wel een vakantiehuisje dat we verhuren. Daar haal ik wat inkomsten uit. Verder handel ik wat. Dat is de vrijheid die je in Hongarije hebt. Rust, ruimte, mogelijkheden die er in Nederland niet meer zijn. Het is als in begin jaren zeventig in Nederland, maar dan met moderne communicatiemiddelen. Nee, wij komen nooit meer terug naar Nederland, denk ik.’’

Wat was doorslaggevend om te vertrekken uit Salland?

,,Ik werkte als laatste werk aan het spoor. Altijd ’s nachts. Ik had het beeld in mijn hoofd: als dat zou ophouden, wat dan? Dan zou ik werkloos worden. Dan zou ik in de WW komen en daarna in de bijstand. Dan zou ik mijn eigen woning moeten gaan ‘opeten’. Dat spookte door mijn hoofd. Heb ik daar mijn hele leven dan hard voor gewerkt? Ik wilde ontsnappen, alles in Nederland is ook zo duur. De hunkering naar vrijheid, gevoel van zelfbeschikking, dat gaf de doorslag.’’

Maar dus wel terugkomen voor Ribs & Blues?

,,Ja, een korte vakantie. Het kost niks, alleen je bier en ribbetjes. Als het droog weer is, is het een heel mooi evenement. We gaan met wat goede kameraden en mijn zoons, een clubje bij elkaar. We hebben een vakantiehuisje geboekt. Tussendoor bezoeken we wat familie. Het betekent voor ons even een paar dagen alles naast je neerleggen, en genieten.’’

Wat kun je misschien nog niet wist over Ribs & Blues

• Schrik niet als je ineens oog in oog staat met een levensgrote dinosaurus tijdens Ribs & Blues. Ze zouden uitgestorven zijn, maar de kolossale wezens uit de prehistorie keren luidruchtig terug in de menigte tijdens Ribs & Blues.

• Maandagmiddag is de NUNA9 te bewonderen op Ribs & Blues. NUNA9 is de door zonne-energie aangedreven zonne-auto van het NUON Solar Team, ontwikkeld en gebouwd door zestien gedreven studenten van de Technische Universiteit Delft.

• Er zijn dit jaar voor het eerst kluisjes te huur op het festivalterrein. Lockers voor je spulletjes, groot en klein, tegen een bescheiden vergoeding, zo meldt de organisatie. Je kunt deze locker ook online alvast reserveren.