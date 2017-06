Rohda Raalte roept leden op: 'kom op de fiets'

Chaotisch

Aannemer Schagen Infra, voert de werkzaamheden uit in opdracht van de gemeente Raalte. De werkzaamheden worden in twee fases uitgevoerd en de verwachting is dat de fietsstraat begin augustus klaar is. Om de overlast te beperken was in overleg met buren, bedrijven, verenigingen en scholen al gekozen voor de meest gunstige uitvoeringsperiode. Rohda Raalte geeft er nu het advies bij: ,,Voor Raaltenaren is het beter om op de fiets te komen in de komende periode.’’