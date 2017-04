Rohdaman in hart en nieren zet walking football op

Chris van der Woude is al 66 jaar lid van Rohda Raalte. De 75-jarige Rohdaman in hart en nieren zet op zijn oude dag walking football bij de club op. Voor 55-plussers die niet meer kunnen of willen rennen, maar nog wel een balletje willen trappen.

Toen we op tv walking football bij een Nederlandse profclub zagen, zei mijn vrouw Evelien 'dat ze dat bij Rohda niet doen'. Ik heb het daarna bij toenmalig voorzitter Paul Ruiter aangekaart en die reageerde enthousiast. Samen met Marloes Eikelboom, die namens de recreatiecommissie in het Rohdabestuur zit, gaan we deze uitdaging aan.''

Bij walking football, dat is overgewaaid uit Engeland, zijn sprintjes en lichamelijk contact uit den boze. ,,Oud-voetballers zullen eerst wel moeten wennen dat ze niet meer mogen sprinten om als eerste die bal te pakken. Maar na een paar weken weet je niet anders meer.'' Na het eerste bericht in de Stentor over deze nieuwe activiteit meldden zich deze week al vijf belangstellenden bij Van der Woude. ,,Streven is minimaal veertien deelnemers, zodat we zeven tegen zeven kunnen spelen op een kwart veld met kleine doeltjes, zonder keepers. Het zou me tegenvallen als ons dat niet lukt.''

Contributie

'Wandelvoetballers' worden lid van Rohda, hun contributie wordt lager dan voor competitiespelende senioren. Er wordt op een doordeweekse ochtend gespeeld (tijden in overleg), met een warming-up om blessures te vermijden en een kopje koffie of thee in de kantine na.