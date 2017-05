Salland boert steeds bewuster

Boerderijbezoek

Gino Schrijver, in 2010 nog Sallandse Boer tijdens Stöppelhaene, is straks een van de eerste 'bewuste' bedrijven met bord in de gemeente Olst-Wijhe. Carla Dik-Faber, Kamerlid voor de ChristenUnie, kwam er vrijdag op bezoek. Dit naar aanleiding van een waardebon voor een boerderijbezoek, die zij ontving tijdens het verkiezingsdebat voor landbouwwoordvoerders dat in maart mede door LTO Salland was georganiseerd.

Varkens

Ze nam eerst een kijkje bij Schrijvers vleesvarkens, die één ster voor het Beter Leven-certificaat van de Dierenbescherming krijgen. De woordvoerster landbouw en natuur voor de ChristenUnie kreeg onder meer uitleg over de luchtwassers in de stal. ,,Daarvoor is zó'n grote investering nodig dat een bepaalde schaalgrootte ook vereist is, met een klein bedrijf red je dat niet. Veel regelgeving, zoals in dit geval om de lucht te zuiveren van ammoniak en stof, werkt schaalvergroting in de hand'', legt Van der Toorn uit. Vervolgens bekeek de Veenendaalse politica ook Schrijvers melkveebedrijf aan de Wechterholt op de Wijhese buurtschap Elshof, waar ze uitleg kreeg over de melkrobot die negen jaar geleden werd aangeschaft. Sindsdien bleven de koeien constant op stal, maar de laatste jaren is er toch weer volop weidegang, zo hoorde Dik-Faber met genoegen aan terwijl ze tussen het zwart- en roodbonte vee wandelde. Ook kon ze genieten van een gevarieerde lunch met streekproducten van ‘Salland Boert en Eet Bewust-deelnemers’, zoals vleeswaren van scharrelvarkens, zuivel en fruit.