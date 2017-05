Salland oogst landelijke lof voor smaakvolle asperges

Een drukbezochte open dag bij aspergeteler Ogink in Raalte. Sallandse asperges winnen aan populariteit: volgend jaar is de landelijke seizoensopening in Salland. ,,Historisch, een kers op de taart."

Een chique menukaart, verse aspergesoep, geserveerd aan keurig gedekte tafeltjes. Het decor heeft iets weg van sterrenrestaurant de Librije, maar het is de schuur van aspergeboer Herman Ogink. De teler twijfelt. Hij toetst het nummer van Willy Haarman in, voorzitter van Stichting Salland Aspergeland, waar Ogink onder valt.

Erkenning

Compagnon Peter Walter helpt met de organisatie van de open dag en fronst een keer. ,,Zou je dat nou wel doen?", vraagt hij zich hardop af. ,,We moeten dit evenement goed op de kaart zetten." Maar Ogink kan het niet langer onder stoelen of banken schuiven. Hij staat te popelen en kan niet wachten om zijn lang bewaarde geheim de wereld in te slingeren. ,,Vertel het maar", klinkt aan de andere kant van de lijn.

Het hoge woord mag eruit. Salland opent volgend jaar het landelijke aspergeseizoen. Ogink geeft de telefoon uit handen. ,,Dit is historisch", jubelt Haarman door de telefoon. ,,Vier jaar geleden zijn we begonnen met de lobby. Dan is het een kwestie van volhouden. Nu is het eindelijk gelukt. Op 13 april komt alle landelijke pers naar Salland voor dé grote opening. We zijn vereerd."

Grond van goud

Jubelstemming op het terrein van Ogink. Dat nu ook Salland landelijke bekendheid vergaart met de aspergeteelt is een grote winst voor de aspergetelers in de buurt. ,,Onze grond is van goud en dat is van ongekend belang voor de smaak", weet Ogink als geen ander. Een eindje verderop laat chef-kok Casper Stam van Restaurant De Bagatelle uit Mariënheem zien hoe je zo'n asperge schilt. ,,We houden vandaag zelfs een wedstrijd waarbij we op zoek zijn naar de beste aspergeschiller", knipoogt Walter.

Een eindje verderop leidt Martin Zieleman, schoonzoon van Ogink, bezoekers rond over het aspergeland. Petra en Erik Schottert kijken vol bewondering hoe hij het witte goud één voor één naar boven haalt. ,,We zijn er dol op", vertelt Petra. ,,De charme waarbij de asperges maar korte tijd verkrijgbaar zijn, maakt het een geweldig product", vult Erik aan. Het zijn fans van het eerste uur. ,,We eten ze al jaren in alle vormen." Ogink loopt ondertussen trots rond. ,,Hier wonnen we de wedstrijd om de lekkerste asperges", vertelt de grote baas, terwijl hij een artikel uit De Telegraaf toont. ,,En volgend jaar staat Salland echt landelijk op de kaart. Prachtig."

Jarenlange lobby