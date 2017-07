Sallands Cross Circuit terug naar tien lopen

,,We hebben een uniek concept, er zijn maar weinig competities met zó veel crosslopen in zó'n korte tijd'', vertelt voorzitter André Duteweert van het Sallands Cross Circuit (SCC) enthousiast. Deze krant meldde onlangs al het afblazen van de Alerdinckloop in Laag Zuthem, als gevolg van de perikelen tussen de baronnen Van Voorst tot Voorst, Running Club Lierderholthuis en eigenaar Wouter Koning van havezate Den Alerdinck. Daarnaast valt ook de Heinose veldloop af. De organiserende voetbalclub kiest er voor om de cross weer kleinschalig te maken, met name voor de eigen leden. De Bunkercross in Olst en de crossloop in Nijverdal waren al eenmalig, ter gelegenheid van het derde lustrum. Raalte zelf houdt maar één loop over, de AV Salland-crossloop rondom het HOFtheater. De Echte Bakker Jorink-cross bij Omni Mobilae vervalt. ,,Wel uit het crosscircuit, maar niet uit ons hart'', benadrukt secretaris Marja Eilert. ,,Mogelijk organiseren we daar nog wel een evenement, voor een goed doel.'' Twee nieuwe crossen, de Oostermaetloop in Lettele en de Jumbo Kamphuis Crossloop in Hoonhorst, waren in het jubileumseizoen een succes en zijn op veler verzoek aan het programma toegevoegd.