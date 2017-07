SallandWonen beperkt stijging huren

Via de ‘inkomensafhankelijke huurverhoging’ moesten huurders met een hoger inkomen 2,5 procent meer betalen. De huren voor de laagste inkomens bleven gelijk, of stegen maximaal met 0,5 procent. Woningcorporaties waren vorig jaar voor het eerst verplicht om woningen ‘passend’ toe te wijzen, dat wil zeggen passend bij het inkomen van de gegadigde. SallandWonen slaagde er in om 99 procent van de nieuwe huurders die recht hebben op huurtoeslag een woning toe te wijzen waarvan de huurprijs ook past bij hun inkomen.

Huurachterstanden

Op deze manier wordt ook voorkomen dat huurachterstanden ontstaan, met alle gevolgen van dien. ,,In 2015 waren er 253 mensen met een huurachterstand van meer dan 50 euro, vorig jaar nog maar 203. We nemen tegenwoordig veel sneller contact op met huurders als ze hun huur niet betalen’’, legt directeur-bestuurder Marijke Kool uit. ,,Als je er bovenop zit kan het ook niet uit de hand lopen. Soms zijn mensen het gewoon vergeten, maar regelmatig is er ook meer mis, bijvoorbeeld als gevolg van een lager inkomen, of het huishouden niet goed kunnen overzien.’’

Volledig scherm Marijke Kool directeur-bestuurder SallandWonen © SallandWonen In plaats van een brief wordt daarbij gebeld met de huurder, of gaat iemand van de corporatie bij hen langs. Ook mailen en WhatsAppen werkt goed. Bij het voorkomen van huurachterstanden werkt SallandWonen ook samen met organisaties in netwerken als de Sallandse Dialoog en Raalte Armoedevrij. Ondanks deze preventieve aanpak kregen vorig jaar 35 huurders een aanzegging dat hun huis ontruimd zou worden. Daarna lukte het om met 28 huurders alsnog goede afspraken te maken. Bij zeven huurders is de ontruiming uiteindelijk wel doorgegaan, twee minder dan in 2015.

SallandWonen onderhoudt goede contacten met de twee in deze regio actieve huurdersorganisaties. Het twee jaar geleden opgerichte Huurders Belangen Salland telt enkele tientallen leden. De al 23 jaar actieve Huurdersvereniging Salland, met ruim 2.000 leden, huist sinds vorig jaar in het pand van SallandWonen nadat ze het kantoor aan de Marktstraat 65 moest verlaten. Huurders waarderen de dienstverlening gemiddeld met een 7,7. ,,In 2020 moet dat een acht zijn’’, stelt Kool.

Energielasten

In het streven naar betere kwaliteit en duurzaamheid zijn ruim 3.300 zonnepanelen geplaatst bij 409 woningen, wat een besparing in energielasten oplevert van gemiddeld 10 euro per maand. Meer dan 200 andere woningen werden ook ‘verduurzaamd’, bijvoorbeeld door extra isolatie. Het voormalige kantoorpand aan de Marktstraat 65 in Raalte is verbouwd tot acht duurzame appartementen voor starters. Het Raalter verzorgingshuis Swaenewoerd is verbouwd tot 6 service- en 24 zorgappartementen, dit jaar moet het ‘buurtcentrum’ (vroegere dienstencentrum) van Swaenewoerd nog worden verbouwd.

Aberson-terrein