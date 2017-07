Schalkhaar in de bres voor Odile en haar cadeauwinkel na brutale inbraak

Duizenden euro's schade leed onderneemster Odile Kuper uit Schalkhaar door een brutale inbraak. De toekomst van haar winkel is daardoor in gevaar. En de vakantie met haar kinderen, na zeven jaar zonder vakantie. Gelukkig springt het dorp voor haar in de bres.

Duizenden euro's maakten inbrekers buit bij een inbraak in de nacht van maandag op zondag in de cadeauwinkel van Odile Kuper aan de Pastoorsdijk in Schalkhaar. Ze namen sieraden mee, voor duizenden euro's aan postzegels, VVV-bonnen, een laptop, de fooienpot, kazen, chocola, maar ook drie lolly's en voorál, en daar is ze echt heel verdrietig om, de vakantiepot van Odile en haar kinderen.

Daarin spaarde ze, na zeven jaar zonder vakantie, voor een vakantie naar Legoland. Of en wat de verzekering uitkeert is nog maar afwachten, dus vreest de onderneemster, die eerder al slachtoffer werd van een brute overval, voor de toekomst van haar zaak.

Maar gelukkig is daar Schalkhaar, en meer specifiek trouwe klant Diana van Beaumont. Ze is een actie gestart voor Odile, na een gesprekje met dorpsgenote Betty van Holten. Van Holten: ,,Ze hebben aan onze Odile gezeten. Dit is het gesprek van de week hier. Ik vind dat wij er nu als Schalkhaar moeten zijn voor haar.'' Dat zegt ook Van Beaumont, die de zaak van Odile echt als een ontmoetingspunt voor het dorp ziet. ,,We weten allemaal dat Odile dit nooit voor zichzelf zou vragen. De verzekering dekt nooit helemaal de schade. Aan knuffels en mooie woorden heeft ze geen gebrek, maar ik hoop dat mensen een bedrag willen doneren, hoe groot of klein ook.'' Mensen die willen doneren kunnen haar mailen, via mail@dianavanbeaumont.nl.

Diep geraakt