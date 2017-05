Schoten voor de boeg D66 over Raalter koopstromenonderzoek

Terlouw wil tijdens die raadsvergadering een 'goed beeld' krijgen van de gang van zaken rond het koopstromenonderzoek, dat volgens de Democraten een cruciale rol had kunnen spelen in de discussie over wel of niet afschaffen van betaald parkeren. Die discussie liep globaal van juni 2015 tot december 2016. Op 8 september 2015 is het conceptrapport koopstromenonderzoek aangeboden aan de gemeente.

Kritische vragen

Ook winkeliersverbond ROV kreeg dat rapport, maar het college van B en W en de gemeenteraad niet. Terlouw wil van de CDA-wethouder weten of hij wel wist dat het concept destijds is overhandigd aan een Raalter ambtenaar. Van Loevezijn gaf daarover geen uitsluitsel in zijn memo over deze kwestie, dat hij aan de raad stuurde naar aanleiding van kritische vragen tijdens de raadsvergadering van 20 april waarin de wethouder een motie van afkeuring overleefde. Ook vraagt Terlouw wanneer het rapport naar het ROV is verzonden en door wie: de gemeente Raalte, onderzoeksbureau I&O Research of anderen?

Betaald parkeren

D66 denkt dat Van Loevezijn het 'politiek-bestuurlijk belang' van dit onderzoek in het debat over wel of niet afschaffen van betaald parkeren vroeg of laat moet hebben ingezien. Daarom wil de fractie ook weten of dit koopstromenonderzoek uiteindelijk wel besproken is met het ROV in de discussie over afschaffing van betaald parkeren.

Terlouw vraagt ook de datum waarop het rapport is besproken in het 'portefeuilleoverleg', met de collega-wethouders economie. ,,Dit ook omdat de wethouder op een heldere vraag van D66 of hij van dit onderzoek op de hoogte was in de laatste raadsvergadering het antwoord niet wist en moest laten onderzoeken. Als je het wel wist kun je het toch gewoon zeggen...''