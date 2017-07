Sieni blijft hart houden voor Sri Lanka

Sieni Schouten uit Raalte bezocht onlangs Sri Lanka en schrok zich een hoedje toen ze bij toeval de toeristische landkaart onder ogen kreeg. Het noorden van het land, de regio waarin Sieni’s stichting Havonos, (Hart voor Noo(r)d-Oost Sri Lanka) actief is, is op de toeristische kaart een grote witte vlek.

,,Dat was bizar om te constateren’’, vertelt Schouten. ,,Daarmee wordt bevestigd dat de mensen in het noorden nog steeds niet worden gezien en gehoord, dat is erg. De welvaart in het toeristische gebied is overweldigend. Maar de toeristen in Sri Lanka mijden die witte vlek. Betekent dat het noorden als het ware ‘uitgegumd’ is op de kaart. Maar daar wonen mensen en die hebben het verschrikkelijk moeilijk.’’

Tsunami

Sri Lanka herstelt maar moeizaam van de burgeroorlog (1983-2009), die acht jaar geleden eindigde. Onveiligheid, armoede, natuurrampen bepalen het leven van de 22 miljoen inwoners. Sieni Schouten kwam in 2003 voor het eerst in het land. Door haar werk bij Vluchtelingenwerk was ze in contact gekomen met gevluchte Sri Lankanen.

Na een bezoek aan Sri Lanka en daarna de tsunami eind 2004 besloot Schouten dat ze iets moest doen om de mensen daar te helpen. Daarop startte ze met haar man Cor en vrienden de stichting Havonos en zette ze zich in om de inwoners te helpen zelf hun leven op te bouwen.

Technische school

Schouten werd deze reis vergezeld door Mirjam van den Berg, omdat Schouten kampt met gezondheidsproblemen. De vrouwen bezochten verschillende Havonos-projecten. Zo opende Sieni Schouten de nieuwe technische school en kreeg ze tot haar grote verrassing de ‘Golden Gard’ (een gouden sjaal) als een eervolle onderscheiding, vanwege haar inzet voor de allerarmsten in het noorden van Sri Lanka.

Ook mocht ze een lintje doorknippen om een gerenoveerde keuken in een weeshuis te openen. Projecten mede mogelijk gemaakt door Havonos en veelal met ondersteuning van hulporganisatie Wilde Ganzen.

'Thuiskomen'

De zoveelste reis naar Sri Lanka voelt voor Schouten als ‘thuiskomen’, mede door de warme ontvangst door partnerorganisatie Oblates of Mary Immaculate (OMI) in Jaffna. ,,Vorig jaar was ik er ook, vlak na het overlijden van Cor. De reis was al geboekt voordat hij stierf. Toen stond ik daar ineens oog in oog met oorlogsweduwen, terwijl ik zelf net mijn man was verloren. Dat was heel aangrijpend. Ik besloot toen door te gaan met de stichting. Het geeft me vleugels.’’

Ontwikkelingen

Toch is Schouten bezorgd over die witte vlek op de kaart. ,,Daar wordt ik heel naar van. Ik heb het idee dat de regering in het land ontwikkelingen tegenhoudt. Ze waarschuwen dat het gebied niet toegankelijk is, dat er nog mijnen liggen. Het is politiek, er is nog volop strijd om de macht.

Ik vind het werkelijk verschrikkelijk. Daar kunnen we ons als Havonos niet in mengen, we bieden humanitaire hulp, los van politiek of religie. Er moet nog heel veel gebeuren om het leven van de mensen op de rails te krijgen zodat ze een waardige toekomst op kunnen bouwen.''