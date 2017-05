'Sorry' van Raalter wethouder roept vragen op

,,Het korte memo verbaast mij’’, reageert Alexander Kreule (VVD) op de 'excuus-memo' van de wethouder. ,,Hij mag ons eerst nog vertellen waaróm hij het rapport niet heeft gedeeld. Dan kijken we vervolgens naar de consequenties. Informatievoorziening aan de raad vind ik een heel zwaar onderwerp. Het is cruciaal om ons werk te kunnen doen. Wat ik me nu afvraag, zijn er meer gevallen waarvan we niet weten? Want dat weten we niet.’’

,,Het is heel raar dat het onderzoek niet gedeeld is, omdat het op dat moment zeer relevant was in de zaken die speelden’’ reageert PvdA-gemeenteraadslid Arie van der Wilt. ,,En dan kan hij wel zeggen: sorry, maar daar hebben we natuurlijk geen boodschap aan.’’

Reden

Wat precies de reden is waaróm de wethouder het rapport niet actief heeft gedeeld met college en raad blijft vooralsnog onduidelijk. Van Loevezijn wil nu geen extra toelichting geven. Een woordvoerder van de gemeente laat namens het college weten het niet chique te vinden om nu meer vragen openbaar te beantwoorden. Dat zal gebeuren tijdens de komende raadsvergadering van 1 juni.

,,Hij moet met een verrekt goed verhaal komen, want het klopt van geen kant’’, reageert Bert Terlouw van D66. ,,Waar ik het meest verbolgen over ben is dat de wethouder op de rechtstreekse vraag over het bestaan van het koopstromenonderzoek heeft geantwoord dat hij ‘het moet gaan uitzoeken’. Dat gaat er bij mij niet in. Het rapport was toen al besproken in een portefeuillehouders-overleg waar hij bijhoort, dus hij wist ervan. Dat irriteert mij mateloos. Daarbij heeft het ons mogelijk klauwen met geld gekost. Het rapport was van groot belang in de discussie over het afschaffen van betaald parkeren in Raalte.’’

Verantwoordelijkheid

Steun en lof voor zijn 'excuusbrief' krijgt Van Loevezijn overigens ook. CDA in Raalte is tevreden met het 'sorry' van de partijgenoot. ,,We zijn blij dat hij zijn excuus heeft aangeboden en zich niet verschuilt achter ditjes en datjes’’, zegt Guus Temmink van het CDA in een reactie. ,,Dat is zuiver en goed. Hij is een bestuurder en neemt zijn verantwoordelijkheid. Daar zijn we heel tevreden over.’’

,,De wethouder heeft niets geheim willen houden, want het rapport stond op internet’’, reageert Jan Schokker van collegepartij Gemeentebelangen op het 'sorry' van de wethouder. ,,Hij heeft antwoord gegeven op vragen uit de raad. Hij moest aangeven hoe het zit, en dat heeft hij nu gedaan.’’

Toch zal GB'er Jan Schokker de komende raadsvergadering van 1 juni wél met vervolgvragen komen: ,,We zijn benieuwd hoe de wethouder nu reageert, of hij beseft dat hij actieve informatieplicht aan de raad heeft. Daarnaast willen we weten hoe hij in de toekomst voorkomt dat zoiets weer gebeurt en of hij maatregelen daarvoor heeft getroffen.’’

Conclusies