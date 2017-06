Spetterende start van Ribs & Blues

Alle ontelbare hits van The Beach Boys werden door de 8500 muziekliefhebbers meegezongen. The Golden Earring zorgde voor een ouderwetse Haagse rockshow en de Edwin Evers Band voor een feestelijke afsluiting. Ribs & Blues is zaterdagavond spetterend begonnen.

Het dreigde even letterlijk te spetteren, want na een dagenlange droge periode plensde het flink op het festivalterrein in Raalte. Maar het bleek een stormpje in een glas water. Toen de King of The World XL begon met de openingsact liep de Domineeskamp geleidelijk vol en konden de bezoekers van de uitverkochte openingsavond het verder droog houden. Dat gold uiteraard niet voor de inwendige muziekliefhebber, want het was warm.

Golden Earring

King of the World XL smaakte voor menigeen al naar meer, maar dat gold zeker voor The Golden Earring. Barry Hay, George Kooymans, César Zuidewijk en Rinus Gerritsen slaagden er overtuigend in om niet alleen de Ladies te laten smilen. Met wereldhits als Radar Love en Twilight Zone speelden zij het veld plat.

Beach Boys

Na deze oceaan van geluid waanden de bezoekers zich op het strand. Tussen reddingsboeien, palmbomen en videobeelden speelden Mike Love, Bruce Johnston, John Stamos en de andere Beach Boys hun hits, die niet alleen door oudere maar ook door jongere jongeren werden gewaardeerd.

Edwin Evers

Het feest ging in Raalte nog tot in de kleine uurtjes door met de Edwin Evers Band, die een avondje rocken in stijl weet af te sluiten. Het publiek in de tent was zeer uitbundig. Edwin Evers vroeg welke bezoekers wel en welke niet uit Raalte kwamen. Uit de reacties bleek dat het merendeel NIET uit Raalte afkomstig is.