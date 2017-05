Spijbelaars betalen hoge prijs om bij huldiging Feyenoord te zijn

Een jeugdige Feyenoord-fan verscheen maandag niet op het Carmel College Salland in Raalte. In plaats daarvan ging de vmbo'er naar de Coolsingel in Rotterdam om landskampioen Feyenoord toe te zingen.

Dat Feyenoord na 18 jaar eindelijk de schaal weer in handen heeft is bijzonder te noemen, zeker voor wie de club een warm hart toedraagt. ,,Maar we kunnen natuurlijk niet goedkeuren dat een leerling spijbelt’’, zegt Liesbeth Braunius van het Carmel College Salland. ,,Dat hebben we ook aan de ouder verteld die de afwezigheid aan ons doorgaf.’’

De leerling heeft -in tegenstelling tot hierboven gemelde- eerlijk en in goed overleg met zijn mentor aangegeven naar de huldiging van Feyenoord te willen. Er is met school overlegd en hij heeft, bij wijze van uitzondering toestemming gekregen.

Mag niet

Kinderen zijn in Nederland tot hun zestiende levensjaar leerplichtig. Alleen in uitzonderlijke gevallen hoeven ze niet naar school, bijvoorbeeld voor een begrafenis, een huwelijk of door lichamelijke of psychische oorzaken. Braunius: ,,Onterechte afwezigheid wordt officieel gemeld. Dat betekent dat de leerling en de ouders een brief krijgen en dat de mentor contact met ze opneemt.’’

De leerling in kwestie moet de gemiste uren dubbel inhalen, mits het de eerste keer is dat het gebeurd. Bij een tweede keer spijbelen moet vier keer het aantal gemiste uren worden ingehaald. Dat geldt ook voor de derde keer, maar dan wordt door de school ook de leerplichtambtenaar ingeschakeld.

Uitzondering of regel?

,,Ik wil het wel nuanceren’’, zegt Braunius. ,,Slechts één leerling heeft aangegeven om deze reden afwezig te zijn. Op onze vestigingen hebben we 2900 leerlingen.’’

Een rondgang langs andere grote scholen in Deventer, Apeldoorn, Zwolle en Harderwijk leert dat de Raaltense leerling een uitzondering is. De receptioniste van het Etty Hillesum Lyceum heeft ,,nog niets gehoord over voetbal.'' Bij het RSG Slingerbos is er alleen sprake van 'het gebruikelijke werk'. ,,Kinderen die ziek naar huis gaan, dan zie je ook gewoon dat ze ziek zijn’’, aldus een medewerker.

Hoe weet je het zeker?