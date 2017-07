Sterre blijft stralen, ook 10 jaar na haar overlijden

,,Op 3 juli 2007 overleed onze dochter Sterre. Sindsdien is er veel, heel veel gebeurd. Ik heb voor de Sterre Stichting een boek samengesteld over de afgelopen 10 jaar: ‘Ik blijf stralen’. Een boek van 120 pagina’s met foto’s en tekst. Het boek doorkijkend is het een roller-coaster aan gebeurtenissen geweest.''

‘Lisa, het meisje dat prinsesje wil worden’

,,In 2008 had ik de eerste ideeën voor het maken van een boekje. Een verhaal dat Sterre en ik samen gemaakt hadden. We schreven iedere dag een stukje voor het slapen gaan. In 2009 kwam het boekje, ‘Lisa, het meisje dat prinsesje wil worden’, er ook daadwerkelijk. Een verhaal met een open eind. Sterre overleed voordat het verhaal af was.

We organiseerden een bijzondere presentatie van het boekje met medewerking van Bert Visscher in Theater Carré in Amsterdam. Bert had Sterre ontmoet in het ziekenhuis in Groningen, waar ze regelmatig lag toen ze ziek was. Eigenlijk vanaf dat moment is het een aaneenschakeling geweest van mooie momenten, speciale acties, speciale gebeurtenissen, bijzondere evenementen, emotionele ontmoetingen. Soms gepland, maar soms ook volledig onverwacht.’’

Volledig scherm Frank Freriksen heeft een boek gemaakt over alle gebeurtenissen in de tien jaar na het overlijden van zijn 8-jarige dochter Sterre. © Ria Willemse

,,In 2013 maakte ene Rosalie Meijer uit Raalte zomaar ineens een song over Sterre, genaamd ‘Stars’. Dat is het bijzonderst geweest in de afgelopen tien jaar, magisch bijna. Dat iemand dat doet. Rosalie had de documentaire over Sterre, van regisseur Lars Henning, op RTV Raalte gezien. Ze nam contact met ons op. Het is een werkelijk onvoorstelbaar mooi lied geworden, in tekst en melodie.''

Bert Visscher

,,Het vervolg: het nummer werd officieel opgenomen in een opname studio in Groningen, de stad waar Sterre is overleden. Weer met hulp van Bert Visscher, en nu ook nog met componist Reinout Douma en zanger Erwin Nyhoff. Ik kwam zelfs in de uitzending bij Rob Stenders op 3FM terecht, die zomaar ‘Stars’ live op 3FM ging draaien. Inmiddels zijn er twee video-clips van ‘Stars’ op YouTube en staat ‘Stars’ op Spotify en i-Tunes. En de single ligt nu ook bij Bruce Springsteen. Ik was bij een huiskamerconcert van Jake Clemons, de saxofonist van de E-street Band van Bruce Springsteen. Ik heb hem het singletje ‘Stars’ meegegeven. Hij gaf me een ‘big hug’ en heeft me op het hart gedrukt dat die bij Bruce Springsteen zou belanden.’’

Theater

,,Een documentaire, een boekje, een song, van het een kwam steeds weer het ander. Er zijn bijvoorbeeld twee theatervoorstelling gemaakt naar aanleiding van het boek. Sterre bleef steeds maar in de belangstelling staan. De Sterre Stichting werd voor vele acties een 'goed doel'. Maar ook werden we benaderd door particulieren die een donatie wilden doen. Omdat ze hun kind Sterre hadden genoemd en via internet bij onze stichting terecht kwamen. Er zijn zoveel dingen gebeurd die me hebben geraakt.''

,,Zo heb ik onlangs het boekje ‘Lisa,…’ laten signeren door Priscilla Presley, bij het ‘Elvis in concert’ in Ahoy. Dat had voor mij als doorgewinterde Elvis-fan enorme impact. Ik vertelde Priscilla het verhaal van Sterre in een soort pitch, heel kort, met de vraag om een boekje te signeren. ,,Wat moet ik er op zetten?’’, vroeg ze. En ze schreef: ‘to Sterre’. Nu heb ik mijn eigen boekje, met die handtekening er op. Dat doet mij veel.’’

Aangrijpend

,,Ook een moment: toen ik Freek de Jonge bij VPRO Zomergasten zag, opende dat mijn ogen. Hij sprak over het verlies van zijn 7-jarige kleindochter en wat dat met hem deed. Het verdriet als grootouder, maar ook het verdriet van je eigen dochter te zien. Dat is natuurlijk ook het geval voor mijn eigen ouders en schoonouders. Ik wilde Freek een boekje geven. Zo gezegd, zo gedaan. En zo stond ik in theater Carré, bij zijn kleedkamer. Zijn vrouw Hella vroeg: ,,Wie ben je eigenlijk? Waar kom je vandaan? Ik had een woordje voorbereid voor Freek, maar er geen rekening mee gehouden dat zijn dochter en vrouw er ook zouden zijn. Ik heb ze uitgelegd over Sterre en heb ze een boekje kunnen geven. Dat was heel indrukwekkend. Freek stond daar met tranen in zijn ogen en nam me in zijn armen. Het was eigenlijk een hele rare gebeurtenis, maar ook een aangrijpend moment.’’

,,Er is nog zoveel meer gebeurd. Te veel om op te noemen. Drie weken geleden ineens telefoon. Het bleek Martine Henning. Ze had elf jaar geleden volleybaltraining gegeven aan Sterre. Ze wilde me vragen om een gastles te geven over rouwverwerking op het ROC Aventus. Dat heb ik gedaan, anderhalf uur lang. Les geven aan jongens en meiden die zo oud zijn als Sterre nu geweest zou zijn. Heel confronterend.''

Verder