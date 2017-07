Streep door druppelvormige rotondes bij Mariënheem

Uitzendbureau Salland is blij met Jumbo

5:41 ‘Hallo Jumbo, hoe mooi kan het zijn!’ Jan van Heun en André Duteweert van Uitzendbureau Salland hopen volop te profiteren van het distributiecentrum van Jumbo. Net als chauffeurs in opleiding én Jumbo zelf. In het E-Fulfilment Center (EFC) kunnen op termijn 550 werknemers aan de slag en bovendien zijn er vrachtwagenchauffeurs nodig om de kratten vol boodschappen naar de diverse Pick Up Points in den lande te vervoeren.