Stroomstoringen teisteren bewoners straat Raalte

De boosdoener was een laagspanningskabel in de straat. Op donderdag 1 juni gaat netbeheerder Enexis hier nog één keer aan de slag voor de laatste herstelwerkzaamheden.

Sinds donderdag 11 mei hebben bewoners van de huizen met de oneven nummers (vanuit het Raalter centrum gezien aan de linkerzijde van wat in de volksmond ‘BK-straat’ wordt genoemd) te maken met de stroomstoringen.

Lastig

,,Dat is al drie keer gebeurd, een paar keer duurde het een halve dag voordat we weer stroom kregen’’, vertelt Joop Meijer, een van de aanwonenden. ,,Het is vooral lastig. Als de stroom er af is geweest moet je alle klokken weer gelijkzetten en apparatuur zoals radio’s en tv’s opnieuw instellen. Als dat één keer gebeurt denk je ‘nou ja’, maar als dat meerdere keren per week is wordt dat wel vervelend.’’

Vriezers

Ook is het oppassen met voedsel in koelkasten en diepvriezers. ,,Bijzonder was ook dat een monteur van Enexis op een avond tegen middernacht samen met een buurman bij iedereen aanbelde om binnen een schakeling om te zetten, zodat de stroomvoorziening gegarandeerd was. Sommige buren lagen toen al in bed’’, lacht Meijer.

Juni