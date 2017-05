Studeren met bob moet nog op gang komen

Last van afleiding had Jarno Antonides (16) zeker niet. Het blok van drie kwartier leren was voorbij voordat hij er erg in had. ,,Ik heb hier goed kunnen oefenen op Duits'', zegt de eindexamenkandidaat 4 vmbo van het Carmel College. ,,Ik verwacht wel dat ik donderdag terugkom. Maar dan vraag ik wel of anderen meegaan.''