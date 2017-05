SV Raalte verleidt dames met vijftig procent korting

Hollingshead nu ook op Heinose gedenkplaat

3 mei De naam van Jack Ewart Hollingshead is vereeuwigd op de gedenkplaat voor de Canadezen die op 12 april 1945 sneuvelden bij de bevrijding van Heino. Dat is te danken aan de gemeente Raalte, die snel inhaakte op een brief die Flip Jonkman begin april stuurde.