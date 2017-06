Taakstraf geëist voor hennepkwekerij in Raalte

De huurder van een pand in Raalte waar in april 2015 een hennepkwekerij werd opgerold, hoorde donderdag 180 uur werkstraf tegen zich eisen. ,,Er stonden twee mannen voor de deur. Toen ben ik vertrokken.''

De 55-jarige Laurens van M. stond in Brabant ook al eens terecht omdat een hennepkwekerij in zijn woning was aangetroffen. In die zaak werd hij vrijgesproken omdat niet bewezen was dat er hennepplanten gekweekt waren. Hij besloot vervolgens op een camping te gaan wonen. Daar kon hij niet ingeschreven staan en dus wist men hem daar niet te vinden. Tot hij zich in december 2014 in Raalte aan de Schapenstraat inschreef. Binnen twee weken stonden twee hem onbekende mannen voor de deur.

Onwetend

En voor hij het wist stonden ze dreigend binnen. Van M. pakte zijn boeltje, maar betaalde maandenlang wel netjes de huur. Hij had ,,geen idee'' wat die mannen met het huurpand wilden. ,,Ik was bang dat ze mij of mijn kinderen wat aan zouden doen.'' In een politieverhoor suggereerde hij dat het de mannen waren die hem in Brabant ook al lastig vielen. ,,Als u kennelijk zo makkelijk te overreden bent uw woning beschikbaar te stellen, dan staan ze toch regelmatig bij u op de stoep?'' vroeg een van de rechters. In april werd in zijn woning een kwekerij met 416 planten aangetroffen. Van M. hield vol er niets van af te weten.

Dure Mercedes

Een buurman getuigde dat Van M. ook in januari en daarna herhaaldelijk met zijn dure Mercedes bij de woning te vinden was. Hij was er nog maar een keer, zei hij, om zijn medicijnen op te halen. Ongeloofwaardig, vond de officier van justitie, ,,als je zo bang bent voor je eigen leven en dat van je kinderen''. Ze eiste 180 uur werkstraf. De advocaat meende dat de buurman nooit is geconfronteerd met een foto van zijn cliënt. ,,Dus sprake van een herkenning was het niet.''