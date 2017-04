Raalte verwisselt voorkeurstemmen Terlouw bij twee stembureaus

Bij twee stembureaus in de gemeente Raalte zijn de voorkeurstemmen voor de Raalter kandidaat Bert Terlouw, 49ste op de lijst voor D66, waarschijnlijk toegekend aan de nummer 50 op die lijst. Dat concludeert burgemeester Martijn Dadema uit onderzoek naar de stemopneming in de beide stembureaus naar aanleiding van vragen van Bert Terlouw.

Nadat de uitslag per kandidaat per stembureau bekend was gemaakt, bleek dat Terlouw in deze twee stembureaus in zijn gemeente geen voorkeurstemmen had gekregen. Wel kreeg de kandidaat die na hem op de lijst stond in beide bureaus voorkeurstemmen. Dat verbaasde de D66-fractie, vooral nadat diverse inwoners hadden gemeld dat zij in die stembureaus op Terlouw hadden gestemd. De fractie heeft dat vervolgens bij de burgemeester gemeld met het verzoek dit te onderzoeken.

Controleren

De gemeente kreeg daarop van de landelijke Kiesraad te horen dat de stembiljetten niet opnieuw bekeken mogen worden. Maar uit een nog niet vernietigde klad-tellijst van één van beide stembureaus (die lijsten worden normaal gesproken vernietigd als het proces-verbaal is nagekeken) bleek dat daar inderdaad 20 stemmen op Terlouw waren uitgebracht. Dat aantal is in het proces-verbaal dus bij de verkeerde kandidaat gezet. Van het andere stembureau was de klad-tellijst wel vernietigd. De gemeente neemt aan dat hier dezelfde verwisseling is gemaakt, maar kan dat dus niet controleren.

Heel vervelend

Burgemeester Martijn Dadema noemt de fout ‘heel vervelend’. ,,Onze inwoners moeten erop kunnen vertrouwen dat het proces rondom verkiezingen zorgvuldig gebeurt. Om dit in de toekomst nog meer te waarborgen, zetten we een extra persoon per stembureau in die samen met de voorzitter het proces-verbaal van de stemopneming invult. Neemt niet weg dat zolang het tellen van de stemmen analoog gebeurt, de kans op dit soort menselijke fouten aanwezig blijft.’

Geen gevolgen